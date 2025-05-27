联想，这家在全球范围内享有盛誉的科技公司，致力于智能设备和数据中心的研究、制造与推广。其官方网站，作为品牌形象的关键展示平台，详尽地展示了联想推出的最新产品、解决方案以及细致入微的服务内容。

联想首页通常包含以下核心模块：

1. 产品展示区：

ThinkPad商务笔记本系列

Legion游戏本系列

Yoga可变形笔记本系列

IdeaPad消费级笔记本

台式机和工作站

Tab系列平板电脑

moto edge系列智能手机

2. 解决方案专区：

企业IT基础设施解决方案

智慧教育解决方案

智能制造方案

智慧零售方案

云服务与数据中心

3. 服务支持入口：

驱动程序下载

保修查询

在线客服

维修网点查询

使用教程

4. 促销活动专区：

新品预售信息

节日促销活动

企业采购优惠

教育优惠计划

以旧换新活动

5. 新闻资讯板块：

产品发布新闻

企业动态

行业白皮书

技术博客

成功案例





联想官方网站运用了能适配各种屏幕尺寸的版面布局，兼容电脑、平板以及手机等多种设备的浏览。其首页以蓝色为主色调，严格遵循企业视觉标准，彰显出强烈的科技气息和职业风范。用户能够迅速在首页上找到产品对比工具、个性化设置选项以及在线购物入口。