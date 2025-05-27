微软北京售后服务中心

微软在北京海淀区的中关村中心地带设有专门的售后服务点，该网点主要面向华北地区的用户，致力于提供微软产品的专业售后服务。这里汇聚了一支由微软官方认证的技术专家构成的团队，他们能够对Surface、Xbox、Windows等系列产品进行检测、维修以及技术支持。

服务中心装备了尖端的检测仪器及原厂正品零件，同时，每位维修技术人员均接受了微软官方的严谨培训，并取得了相应的专业资格认证。这里主要提供的服务涵盖：

1. 硬件故障检测与维修

2. 系统软件问题诊断

3. 产品性能优化

4. 保修期内免费服务

5. 延保服务办理





周一至周日为工作日，每天上午九点至晚上十八点期间，店铺正常营业。我们提供预约服务，这样您可以减少等待时间。您可以通过访问微软官网、拨打电话给客服或者直接到店内登记来预约。对于那些不能亲自到店的用户，我们的服务中心还提供邮寄维修服务。

请确保您携带好购物证明和产品保修卡，一并带到服务点。如果产品保修期已过，我们会清楚地告诉您维修的费用。在使用微软产品遇到问题的时候，建议您先联系官方的在线客服寻求基本的指导，如果需要更进一步的协助，再考虑去服务中心寻求帮助。

该中心会定期举行面向用户的交流活动，旨在传授产品操作方法以及提供新功能更新的信息。此外，微软在北京设立了多处分销商认证的维修和服务中心，用户可依据自身所在位置，挑选最方便的服务点。