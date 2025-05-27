戴尔公司享有国际声誉，其总部设在美国德克萨斯州。自1984年成立以来，戴尔在计算机硬件、软件及IT服务行业崭露头角，成为其中的佼佼者。在中国，戴尔业务范围广泛，涵盖了个人电脑、企业级解决方案、服务器、存储设备以及云计算等多个领域，为我国消费者和企业提供了丰富多样的产品和服务。

1998年，Dell踏入了中国市场，并在厦门打造了首个运营中心。随后，Dell持续增强在中国的投资规模，在上海、北京、成都等众多城市陆续成立了研发中心、销售分部和专业技术支持团队，全力以赴为中国消费者提供更加贴近本土的服务。同时，Dell与我国企业携手共进，积极推广数字化技术，在智能生产、医疗卫生、金融服务等多个领域，广泛运用这一技术。





Dell的XPS、Inspiron、Alienware等系列笔记本和台式机在中国市场颇受欢迎。与此同时，其企业级产品，包括PowerEdge服务器、PowerStore存储系统以及VMware虚拟化服务，也在此市场发挥着关键作用，为企业数字化转型提供了坚实的支持。

Dell中国公司致力于承担社会责任，投身于教育公益和环保等事业。比如，它与教育部携手促进教育信息化进程，并在积极推进绿色生产和低碳发展。展望未来，Dell计划在中国市场持续拓展业务，借助5G、AI等尖端技术，为用户和企业带来更加高效、智能的服务方案。