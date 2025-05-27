联想售后维修网点查询

要查询联想售后维修网点，可以通过以下几种便捷方式：

1. 联想官网查询

进入联想中国的官方网站，网址是，您能注意到“服务与支持”这一选项位于首页的最下方。点击这个选项后，再挑选“服务网点查询”这一功能。进入查询页面后，您只需要填写您所在的省市信息，系统就会自动显示出该地区内所有联想官方授权维修网点的具体地址和联系方式。

2. 联想服务微信公众号

请注意关注“联想服务”的官方微信公众号，进入后浏览菜单，点击“服务网点”，然后挑选“网点查询”选项，您可以使用定位功能或手动选择区域，方便快捷地查找到周边的维修服务站点信息。

3. 联想服务热线

请牢记联想全国客服的电话号码，即，并拨打该电话。按照语音指引，选择人工服务，接着告诉客服您所在的城市和所用的产品型号。这样做后，您将能获取到最近的维修服务点的详尽信息。

4. 联想服务站地图

启动百度地图或高德地图等导航工具，输入“联想服务站”或“联想售后”，系统便会呈现附近维修点的具体位置，同时还会提供前往这些地点的详细路线指南。

注意事项：

建议优先选择联想官方授权维修点

前往维修前建议先电话确认营业时间

携带产品保修卡和购买凭证

非保修期维修建议先询价

联想在中国设有两千多家授权服务网点，这些网点广泛分布在全国各个角落，囊括了所有县级及以上城市。我们致力于向消费者提供上乘的售后服务。若产品出现故障，我们建议消费者通过正规途径进行维修，这样能确保他们能获取正品零配件和专业的技术支持。