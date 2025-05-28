联想的客服售后服务电话是向用户供应产品帮助和服务的核心途径。在我国大陆，联想设立了全天候的24小时客服热线，用户只需拨打，即可享受到专业的技术支持、产品资讯以及维修服务预约等多样化服务。

针对不同类型的联想产品，售后电话可能有所不同：

联想ThinkPad系列产品的售后服务联系电话为：。

联想旗下消费电子产品如ideapad、YOGA等，售后服务联系电话为：。

3. 联想服务器产品售后电话：

在拨打客服电话时，建议准备好以下信息以便获得更高效的服务：

产品型号和序列号（通常在机器底部或电池仓内）

购买凭证或保修卡

故障现象的详细描述





联想还提供在线客服渠道：

1. 联想官方网站的在线客服系统

2. 联想服务微信公众号（搜索"联想服务"）

3. 联想商城APP内置的客服功能

对于超出保修期限的商品，联想客服将向您提供有偿维修服务的选项。在保修期内，产品可享受免费的维修服务，不过若是由于人为因素造成的损坏则不在此列。联想在全国范围内拥有超过2000家的官方授权服务点，客服人员会根据您的住址为您推荐最近的维修服务网点。