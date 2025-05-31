东芝电视，隶属于日本著名的电子产品生产商——东芝公司，是该公司的电视产品线。它拥有超过70年的电视研发与制造经验。在全球众多电视品牌中，东芝电视以其前沿的显示技术以及稳定的品质在全球范围内赢得了良好的声誉。

在技术层面，东芝电视主要运用LED背光液晶显示技术，而且部分高端型号还搭载了4K超高清分辨率、HDR高动态范围成像技术以及120Hz高刷新率等先进的显示功能。此外，东芝特有的Regza引擎图像处理技术，能有效提升画质效果，实现更逼真的色彩呈现和更流畅的动态画面。

东芝电视的产品线十分丰富，涵盖了从32英寸到85英寸的所有尺寸，包括入门级、中端和高端三个档次。Z系列作为旗舰产品，搭载了最尖端的显示技术及智能功能；C系列以其高性价比受到好评；而S系列则是面向预算有限的消费者的入门级产品。





东芝的智能电视搭载了Android TV或Fire TV系统，兼容Netflix、YouTube等主流流媒体服务，用户可通过语音助手轻松操控。此外，部分型号还装备了HDMI 2.1接口，能够支持4K 120Hz的游戏输入，满足了游戏爱好者的使用需求。

东芝在我国市场为消费者提供整机一年的、关键部件三年的保修服务。同时，产品销售通过线上电商平台和实体专卖店两条途径进行。值得一提的是，自2018年起，东芝将电视业务转让给了海信集团，但东芝这一品牌名称依然得以保留。