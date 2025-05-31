联想集团，作为全球科技领域的佼佼者，自1984年创立以来，其总部设在中国北京及美国北卡罗来纳州。该企业起初由中国科学院计算技术研究所出资创办，历经数十年不懈努力，现已成长为全球个人电脑及智能设备市场的领军企业之一。

联想的主要业务涵盖了个人电脑、平板电脑、智能手机、服务器、存储设备以及智能解决方案等多个方面。在这些领域中，联想在个人电脑市场的份额一直稳居全球领先地位。此外，联想旗下还拥有ThinkPad、Yoga、Legion等多个备受瞩目的品牌系列。2005年，联想公司成功接管了IBM的个人电脑部门，其中涵盖了ThinkPad这一知名品牌。此举标志着联想在国际市场上的扩张迈出了关键的一步，并为其国际化进程树立了一个显著的里程碑。

在智能设备行业，联想凭借其创新技术及精心设计，成功推出了多款广受欢迎的笔记本、平板以及手机。而且，联想还在数据中心业务以及云计算服务领域展开了积极布局，致力于为企业用户打造高效率的计算与存储服务方案。

联想在全球建立了庞大的业务网络，其产品遍布180多个国家和地区。公司重视研发资金的投入，不断促进技术革新，力求为消费者及企业客户提供优质的产品与服务。近些年，联想在人工智能、5G、物联网等前沿技术领域加大了投资力度，旨在维持其在全球科技领域的竞争优势。

联想的企业文化着重于“智慧创造价值”的理念，公司立志于通过科技创新的力量，为全球用户带来赋能，进而促进社会的不断前进。联想不止一次地被《财富》杂志评选为世界500强企业，这一成就充分体现了它在全球科技领域中的强大实力和广泛影响力。