目前市场上家用台式电脑的品牌和种类繁多，挑选时需注意以下几个重要因素：

1. 处理器性能：

日常家用选择Intel i5或AMD R5系列处理器足够

有游戏需求建议i7/R7及以上级别

办公上网选i3/R3也能满足

2. 内存容量：

基础使用8GB足够

建议16GB更流畅

专业需求可选32GB以上

3. 存储配置：

256GB SSD+1TB HDD经典组合

纯SSD配置更推荐，512GB起步

注意机械硬盘转速选择

4. 显卡选择：

集成显卡满足办公影音

入门游戏选GTX1650/1660

高端游戏RTX3060起步

5. 扩展接口：

USB3.0接口数量

视频输出接口类型

读卡器等外设接口

6. 品牌推荐：

联想天逸系列

惠普Pavilion

戴尔Inspiron

华硕ROG系列（游戏向）

7. 售后服务：

保修时长

上门服务

维修网点覆盖

8. 预算参考：

3000-5000元主流配置

5000-8000元性能配置

8000元以上高端配置





在购买前最好弄清楚主要用途，然后去实体店亲自试用一下实物，同时留意电商平台上的促销信息。虽然组装机的性价比更高，但在选择时还需留意配件之间的兼容问题。