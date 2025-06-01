平板电脑报价大全中关村

中关村在线等众多知名的数码信息平台目前发布了关于平板电脑的最新报价，信息十分详尽。其中，以下列举的是近期市场上颇受欢迎的几款平板电脑的参考价格范围：

1. 苹果iPad系列：

iPad 9代（64GB/WiFi）约2499元起

iPad Air（256GB/WiFi）约4799元起

iPad Pro的11英寸型号配备了128GB的存储容量，支持WiFi网络连接，其市场售价为6799元。

2. 华为平板系列：

MatePad 11（128GB/WiFi）约2799元起

MatePad Pro 12.6（256GB/WiFi）这一型号的产品，其售价大致从5299元开始。

3. 小米平板系列：

小米平板5 Pro（128GB）约2499元起

4. 联想平板系列：

小新Pad Pro 12.7（128GB）约2199元起

Yoga Pad Pro约3999元起

5. 三星平板系列：

Galaxy Tab S7 FE（64GB）约3599元起

Galaxy Tab S8（128GB）约4999元起

存储空间与移动网络等配置各有不同，这样的差异会对产品的价格产生影响。在您做出购买决定之前，建议您去中关村在线、京东、天猫等电商平台，查阅最新的价格资讯，并且留意是否有正在进行中的促销活动。此外，在诸如闲鱼等二手交易网站上，您也能发现众多状况良好的二手平板电脑，这些商品的价格普遍低于全新产品，便宜幅度通常在30%至50%之间。