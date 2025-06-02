联想电脑主机价格查询

联想品牌电脑主机售价因配置高低而有较大浮动，以下列出的是目前市场上流行机型的大致价格范围：

1. 入门级商用主机（ThinkCentre M系列）

搭载i3处理器，配备8G内存，以及256G固态硬盘的配置，价格大约在2500至3500元之间。

2. 高性能办公主机（ThinkStation P系列）

i7处理器，32G内存，搭配1TB SSD和2TB HDD，这样的配置大概售价在8000到12000元之间。

至强处理器/专业显卡配置：15000-30000元

3. 游戏主机（拯救者系列）

i5+GTX1660配置：约5000-6500元

i7+RTX3060配置：约7000-9000元

i9+RTX4080顶配：15000-20000元

4. 一体式主机（Ideacentre系列）

23.8英寸/i5配置：4000-5500元

27英寸/i7配置：6000-8000元

购买建议：





1. 京东/天猫官方旗舰店常有促销活动

2. 企业采购可通过联想官网申请商务折扣

3. 教育用户可通过校园渠道享受专属优惠

4. 注意比较同配置不同渠道的价格差异

价格影响因素：

处理器型号（i3/i5/i7/i9）

独立显卡级别

内存和硬盘容量

预装系统版本

售后服务年限

您可以通过访问联想官方网站的“价格查询”功能来获取最新的产品报价，或者直接拨打客服电话进行咨询。值得注意的是，某些型号的电脑可以提供定制化的配置选项，而其价格则需要根据您选择的配置进行单独核算。