联想笔记本有几个系列介绍

联想所生产的笔记本型号繁多，针对不同消费者的个性化需求，精心打造并推出了众多系列，这些系列涵盖了以下几个主要类型：

1. ThinkPad系列

联想集团旗下的一款商用笔记本产品线尤为知名，其起源可追溯至IBM公司。目前，这一系列笔记本已经成为众多商务人士心中的首选品牌。不仅如此，该系列笔记本还进行了进一步的分类细化。

T系列（旗舰商务）

X系列（轻薄便携）

E系列（入门商务）

L系列（大企业采购）

P系列（移动工作站）

2. Yoga系列

这款产品以多功能变形设计为核心，屏幕能够自由转动至360度，不仅具备了笔记本电脑的便携性，还支持平板电脑的触控功能。Yoga系列的新款机型拥有更轻薄的机身，非常适合创意工作者和经常出差办公的人士使用。

3. Legion系列

这款游戏笔记本拥有强大的显卡和处理器，散热表现优异，并且配备了带有RGB灯光效果的键盘，非常适合游戏爱好者以及内容制作者使用。

4. IdeaPad系列

主流消费级产品线，包括：





IdeaPad Slim（轻薄本）

IdeaPad Gaming（入门游戏本）

IdeaPad Flex（入门变形本）

5. ThinkBook系列

商务笔记本主要服务于中小型企业用户，其性价比显著高于ThinkPad。在外观设计上，它依旧保持着专业形象；而在性能方面，它则展现出了稳定和可靠的特性。

6. ThinkPad X1系列

该产品系列中的高端产品涵盖了多个型号，比如超薄设计的X1 Carbon、可变换形态的X1 Yoga以及性能卓越的X1 Extreme。

7. 小新系列

主要面向我国年轻消费者，突出其高性价比，产品阵容涵盖小新Air系列和小新Pro系列等众多型号。

这类专业移动工作站拥有高性能显卡，非常适合用于CAD、3D建模等专业领域。

每个产品线都拥有其独有的定位与特性，联想会定期对它们进行更新，同时推出配备最新处理器和技术的型号。消费者可以根据个人的预算、使用环境和性能要求来挑选适合的系列。