联想手提电脑哪个系列好

联想，这家在全球范围内享有极高声誉的电脑制造商，根据不同消费者的具体需求，推出了多款不同系列的笔记本电脑。这些产品线各具特色，功能各异，适用于不同的使用环境。现在，我们将逐一为您介绍联想的主要笔记本产品线，并对它们进行深入对比分析，以便您能找到最适合自己的笔记本电脑。

1. ThinkPad系列

定位：商务办公、专业用户

特点：经典黑色外观、全尺寸键盘、小红点设计、军工级耐用性

代表机型：

X系列（超轻薄）：X1 Carbon、X13

T系列（性能平衡）：T14、T16

* P系列（移动工作站）：P15、P17

此产品主要面向那些追求稳定与高品质服务的公司客户，软件开发人员，技术领域的工程师，以及其他相关的用户群体。

2. Yoga系列

定位：时尚轻薄本、二合一变形本

特点：360度翻转设计、触控屏、超薄机身

代表机型：Yoga 7i、Yoga 9i

适合人群：追求时尚外观、需要触屏功能的用户

3. Legion系列

定位：游戏本

特点：高性能显卡、高刷新率屏幕、RGB背光键盘





代表机型：Legion 5、Legion 7

适合人群：游戏玩家、内容创作者

4. IdeaPad系列

定位：主流消费级笔记本

特点：性价比高、配置均衡

代表机型：IdeaPad 5、IdeaPad Slim 7

适合人群：学生、家庭用户

选购建议：

1. 商务人士优先考虑ThinkPad X/T系列

2. 需要触屏/变形功能的选Yoga系列

3. 游戏玩家选择Legion系列

4. 预算有限的普通用户可选择IdeaPad系列

价格区间参考（中国市场）：

入门级：3000-5000元（IdeaPad）

5000到8000元的价格范围定位在中档，非常适合搭配Yoga系列以及ThinkPad T/X系列的产品。

优质商品的价格往往超过8000元，例如ThinkPad X1系列以及Legion 7系列等产品。

在您决定购买产品之前，请先登录联想的官方网站，或者直接前往其授权的经销商店铺。在那里，您需要仔细查看不同型号的详细配置资料。弄明白这些信息之后，再根据您的实际需求，挑选出最符合您需求的机型。