联想电脑官方授权的商城是销售联想品牌电脑及其配件的指定场所，向顾客全面展示并销售相关产品。作为全球个人电脑领域的佼佼者，联想不仅打造了自己的网上购物平台，还开设了实体店铺，线上线下相结合，力求为消费者带来既便捷又舒适的购物体验。

在产品方面，联想电脑商城主要销售以下几大系列：

联想的ThinkPad商务笔记本系列，因其在稳定性方面的卓越表现和强大的专业功能，而广受好评。

2. Yoga系列变形本 - 主打360度翻转触控功能

Legion游戏笔记本系列，专为电竞爱好者设计，是一款性能卓越的笔记本电脑。

IdeaPad轻薄本系列，专为大众消费市场量身定制，是一款性价比极高的笔记本电脑型号。

5. 联想台式机系列 - 包括家用和商用台式电脑

商城里售卖各式各样的配件，比如正宗的电源适配器、多功能的扩展接口、键盘以及鼠标等周边设备，此外，还有显示屏、打印设备等辅助用品。

在服务方面，联想电脑商城为用户提供：

官方正品保障

7天无理由退换

专业的技术支撑

定制配置服务

企业批量采购方案

购买渠道包括：

1. 联想官网商城





2. 京东/天猫等电商平台官方旗舰店

3. 全国各大城市的联想专卖店

4. 联想授权经销商

联想官方商城常常举行各式各样的促销，涵盖开学季的特惠和年末的大型折扣。顾客们只需关注官方发布的消息，就能了解到最新的优惠信息。而且，商城还提供了分期付款购买和以旧换新等多种方便的购物方式。