联想thinkpad价格表

联想的ThinkPad笔记本因其坚固耐用、卓越的性能和强大的商务特性而深受用户喜爱，其价格区间相当丰富，从入门级到高端旗舰型号，都能满足不同用户群体的多样化需求。以下是对ThinkPad系列中不同型号及其大致价格的一一列举（请注意，实际价格可能会根据配置、地区以及促销活动等因素有所不同）：

1. ThinkPad E系列（经济型商务本）

价格区间：4000-8000元

为了满足预算有限但性能和可靠性需求较高的用户群体，尤其是E14/E15系列用户，这款产品搭载了主流的处理器和基本的显卡。

2. ThinkPad L系列（企业级耐用本）

此产品专为迎合企业大量采购的需求而打造，它强调耐用性与性价比，适用于L14/L15系列，并提供了AMD或Intel处理器的多种选择。

3. ThinkPad T系列（经典商务旗舰）

T14/T14s型号作为主要产品，力求实现轻薄与性能的完美融合，采用了上乘的材料进行制作，而且部分型号还配备了4G/LTE通信功能。

4. ThinkPad X系列（超轻薄便携本）





X1 Carbon以其超薄轻巧的特质著称，而X13则因屏幕小巧且性能卓越而备受青睐，这两款设备对于频繁出差的职场人士来说，都是理想的选择。

5. ThinkPad P系列（移动工作站）

搭载高性能的专业级显卡，如NVIDIA的Quadro系列，这些显卡适用于设计、工程等高强度应用场景，包括P15v和P17型号等设备。

6. ThinkPad X1系列（高端旗舰）

X1 Carbon和X1 Yoga（带有可翻转触控屏）等系列，主要针对高端商务用户群体，集成了前沿技术，且机身部分采用了碳纤维材质。

选购建议：

关注各大电商平台如京东、天猫在节庆期间如618、双11举办的各类促销活动，往往能获得较为丰厚的优惠和折扣。

企业用户可通过联想官网或代理商洽谈批量采购优惠。

部分机型支持定制配置（如内存、硬盘升级），价格会相应调整。