联想集团生产的办公打印设备种类繁多，涵盖了激光打印机和喷墨打印机，还有多功能一体机等多种型号。这些设备在家庭以及办公场所中，受到了广泛的欢迎和应用。

联想生产的激光打印机采用了激光成像技术，打印速度非常快，打印效果也很出色，非常适合大批量文档的打印任务。尤其是Think系列，它是专门为企业用户量身打造的，能够提供快速且稳定的打印服务；而小新系列则更注重满足SOHO用户和中小型企业的需求，性价比极高。

联想的这款喷墨打印机主要面向家庭用户和照片打印市场，采用了热发泡或微压电喷墨技术，实现了高分辨率的彩色打印效果。特别是一些型号，它们还支持无线连接，用户可以通过手机APP直接操控打印流程。

多功能一体机集成了打印、复印、扫描等功能，大大节省了办公区域。联想M系列一体机具备自动双面打印、身份证复印等实用功能，其操作面板设计既简洁又便于理解。

在选购耗材时，联想提供正品硒鼓和墨盒，确保打印质量与产品耐用性。同时，它也允许使用第三方品牌的兼容耗材，旨在降低用户成本。部分型号产品采用鼓粉分离设计，便于独立更换粉仓。

选购建议：





挑选打印机要考虑打印需求：月打印量低于1000页，喷墨机是个合适的选择；月打印量在1000到3000页之间，入门级激光机比较适宜；若月打印量超过3000页，那就得考虑入手一台商用激光打印机了。

2. 功能需求：是否需要扫描/复印功能

3. 连接方式：USB、有线网络或无线WiFi

4. 双面打印：经常打印长文档建议选择带自动双面机型

联想品牌的打印机提供多样化的保修期限，时长从一年到三年不等，且在全国众多大中城市都设有专门的售后服务站点。消费者若是在官方商城或者获得授权的经销商处购买，便可以确保所购产品为正品。