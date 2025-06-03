联想公司生产的Y410p型号笔记本电脑于2013年正式投放市场，是Y系列游戏笔记本产品线的一员。这款笔记本凭借其卓越的硬件配置和合理的价格，赢得了众多游戏玩家和性能追求者的喜爱。

该设备在硬件方面搭载了第四代英特尔酷睿i7处理器，型号为i7-4700MQ。同时，它还配备了NVIDIA GeForce GT 755M独立显卡，并且显卡拥有2GB的GDDR5显存。而在内存方面，用户可以选择4GB或8GB DDR3的不同规格。在硬盘配置上，您有500GB和1TB的HDD可选，还有128GB和256GB的SSD供您选择。至于显示屏幕，它是一款14英寸的LED背光屏幕，其分辨率达到了1366×768。

在设计方面，Y410p沿袭了联想游戏笔记本系列的红色调设计理念，其键盘区域还特别加入了红色背光的功能。这款笔记本的重量大概在2.5千克左右，在当时算是比较轻便的游戏笔记本之一。设备在接口配置上，配备了USB 3.0、HDMI、VGA、以太网等常见接口，另外，还特别设计了一个Ultrabay扩展槽，这个槽位可以用来安装额外的光驱或者第二块硬盘。





散热设备上装有两台风扇，在玩大型游戏时能有效控制温度。在音效上，它搭载了JBL音响系统，并且兼容杜比家庭影院技术，其声音播放质量远超一般笔记本电脑。

该设备配备了Windows 8操作系统，并且支持升级至Windows 10。它附带联想的快速恢复软件以及一系列实用的电源管理工具。在一般办公使用中，电池续航可达4至5小时，而在游戏模式下，续航时间大约在1.5至2小时之间。

这款中高端游戏笔记本Y410p性能卓越，当时便能流畅运行《使命召唤》、《战地》等热门3D游戏。同时，它也适合进行视频剪辑、3D建模等创意工作。在其产品生命周期中，推出了多个配置版本，目的就是为了满足不同预算用户的多样化需求。