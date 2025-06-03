惠普笔记本售后维修服务指南

1. 售后网点查询

访问官方网站进行查询：请访问惠普中国的官方网站，进入"支持"栏目，然后输入您产品的序列号或型号，这样您就能找到最近的授权维修点。

拨打电话至惠普客服热线进行咨询，工作人员会依据您的具体位置，为您推荐最近的维修服务点。

微信公众号信息获取：请关注“惠普服务”公众号，您可以在菜单里找到“服务网点”这一选项，通过它来进行查询。

屏幕故障：包括显示异常、闪屏、花屏等情况

键盘失灵：按键无反应或反应迟钝

电池问题：续航骤减、无法充电等

散热异常：风扇噪音大、频繁过热关机

系统崩溃或频繁蓝屏

驱动程序故障

预装软件异常

3. 保修政策

标准保修期：通常为1-2年，具体以购买凭证为准

主要部件保修：包括主板、CPU、内存等核心部件

电池保修：通常为1年或100次充放电循环(以先到者为准)

4. 送修流程

(1)准备工作：

备份重要数据

准备购买凭证和保修卡





记录产品序列号（通常在笔记本底部）

(2)送修时：

向维修工程师详细描述故障现象

确认维修方案和预计费用（如已过保）

索要维修单据

5. 费用说明

在保修期内：非人为损坏免费维修

过保维修：会收取零件费和人工费

收费标准：可在官网查询或咨询维修点

6. 维修进度查询

维修单号查询：通过维修单据上的编号查询

短信通知：部分维修点会发送进度短信

电话咨询：拨打维修点电话查询

7. 维修后注意事项

现场验机：检查修复的问题是否解决

确认保修期：更换的部件通常有3-12个月保修

保留维修记录：方便日后维权使用

8. 投诉渠道

惠普客服热线：

官网在线客服