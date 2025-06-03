联想，在全球个人电脑市场占据领先地位，其产品系列丰富多样，包括众多款式的笔记本电脑，能够满足不同用户群体的需求。以下是联想主要笔记本系列及其相应的典型型号：

1. ThinkPad系列（商务办公）

X系列涵盖了以下产品：首先是X1 Carbon，这是一款尺寸为14英寸的超轻薄笔记本电脑；其次是X13，它是一款13.3英寸的轻便型笔记本。

T系列：T14(14寸主流商务)、T16(16寸大屏)

P系列：P16s(移动工作站)、P1(轻薄工作站)

E系列：E14(入门商务本)

2. IdeaPad系列（消费级）

Slim系列：Slim 7(14/16寸轻薄本)

Gaming系列涵盖了Legion 5款式的游戏笔记本，同时还包括了Legion 7型号的顶级游戏笔记本。

Flex系列：Flex 5(二合一翻转本)

3. Yoga系列（高端轻薄）

Yoga 9i(旗舰翻转本)





Yoga Slim 7(超薄本)

Yoga Duet(二合一平板笔记本)

4. 小新系列（主流价位）

小新Pro：14/16寸高性能轻薄本

小新Air：14寸轻薄本

小新数字系列：入门级笔记本

新款机型通常使用的是第十三代的Intel酷睿处理器，或者是AMD锐龙7000系列的产品。至于一些更高端的型号，它们则配备了NVIDIA RTX40系列的显卡。在挑选产品时，消费者需要考虑自己的预算——这个预算范围从4000元到20000元不等——还有他们的使用需求——比如是用于办公、游戏还是创作——然后才能挑选出最合适的型号和配置。