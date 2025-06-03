后悔买256g的固态硬盘了

去年组装电脑时，为了节省200元，我选择了256GB的固态硬盘，现在真是后悔不已。起初安装系统时，觉得容量足够用，然而半年过后，问题便开始浮出水面。

游戏安装所需空间极大，严重短缺。如今，一款3A级大作往往需要80至100GB的空间，而《使命召唤》系列更是超过了200GB。在我的Steam库中，最多只能同时安装2至3款游戏，每次想要体验新游戏，都必须先移除已有的。

再者，视频剪辑的工作几乎无法进行。4K视频素材每分钟至少需要2到3GB的存储空间，制作一个简单的5分钟视频，临时空间需求就高达15GB。目前，承接剪辑私人项目的人都需要先购买移动硬盘。

更严重的是，系统频繁出现更新错误。进行Windows系统更新时，必须预留出20GB的存储空间，而且每次更新前都需要花费半天时间进行清理。曾经有一次，一个关键的更新操作失败，导致整个系统崩溃，最终不得不重新安装系统。

最痛苦的事情莫过于文件管理成了日常琐事。每周都得花费半小时来清理临时文件，还得处理照片和视频的转移。256GB的存储空间让我患上了“空间焦虑症”，就连下载一部电影，都得先计算一下剩余的空间。

推荐配置至少从512GB开始，若预算充足，最好是直接选择1TB。回过头来看，那省下的200元所带来的是无尽的麻烦，确实是不划算。