联想官方设立了专门的售后服务机构，即联想服务中心，该机构为广大用户提供了专业的产品维修和技术支持。若您需要查询联想服务中心的相关信息，可以通过以下几种方式来获取：

1. 官方网站查询

访问联想中国官方网站（），点击“服务与支持”栏目，挑选“服务中心查询”功能。输入您所在的城市或邮编，系统便会自动列出该地区内所有联想官方认证服务中心的详细信息，包括具体地址、联系方式和营业时间。另外，部分大型服务中心还提供在线预约服务，便于您提前规划维修事宜。

2. 联想服务App查询

下载并安装联想服务官方应用，注册并登录成功后，进入“附近服务点”功能，应用将利用GPS定位技术自动显示周边服务中心的准确位置，并为您提供方便的导航。同时，该应用还集成了在线报修和维修进度查询等多项实用功能。

3. 微信公众号查询

请留意“联想服务”的官方微信公众号，在菜单栏里找到“服务网点”选项，您能够使用定位服务或者手动输入地址来搜寻服务点。另外，这个公众号还为您准备了常见问题的答案和零件价格的查询等实用服务。

4. 电话查询





请致电联想官方客服热线，告诉他们您所处的城市或具体区域，以便他们为您提供最近的联想服务中心的地址和联系方式。为了缩短等待时间，建议您在周一至周五的上午9点到下午6点之间拨打电话，尽量避开人流高峰时段。

注意事项：

建议优先选择联想官方授权的维修站点，这样做可以保证您能够使用到正品配件，并且享受到专业的技术支持。

前往服务中心时请携带购机发票或保修凭证

部分服务中心提供数据备份服务，建议提前做好重要数据备份

特殊时期可能实行预约制，建议提前电话确认营业时间和服务项目

联想在全国范围内设立了超过一千家官方认证的服务点，这些服务点广泛分布在各省的省会城市以及众多地级市。因此，用户可以轻松快捷地找到离自己最近的服务中心，享受到专业可靠的产品维护和优质服务。