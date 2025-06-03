用户可通过联想服务站的网点查询功能迅速锁定最近的维修及服务场所，便于对电脑、平板等电子产品进行售后服务或技术支持。以下列举了几种普遍的查询途径：，

1. 联想官网查询

进入联想官方网站，点击“服务与支持”或“服务中心”页面，输入您所在的城市或地区信息，系统便会自动弹出周边联想服务站的详细地址、联系方式以及营业时间。此外，部分服务站还提供在线预约服务。

2. 联想官方客服电话

拨打电话至联想客服热线（例如），告知您的具体位置，客服人员将帮助您查找周边的联想服务站点，并向您提供详细的地址和联系方式。

3. 联想服务微信公众号/小程序





关注“联想服务”的官方公众号，或者使用联想服务的小程序，您可以通过定位服务查找或手动输入地址来查询周边的维修点，其中一些服务点还提供便捷的一键导航功能。

4. 第三方地图应用（如高德、百度地图）

使用手机地图软件查找“联想服务站”或“联想官方维修中心”，系统会依据您的实时位置展示周边网点资料，同时给出指引路径。

5. 线下门店咨询

若你周边有联想官方的零售店或授权经销商，可直接前往咨询，以获取最近的官方服务站点资讯，店员们一般会给出精确的指导。

在查询服务时，最好先了解服务站的业务涵盖哪些内容，比如是否提供保修期内的维修服务或硬件更换等。同时，也要确认他们的营业时间，以免白跑一趟。对于一些高端型号的产品，可能需要去专门的服务中心，所以最好提前通过电话进行确认，再去实地访问。