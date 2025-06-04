戴尔科技集团在中国设有官方网站，其网址为。该网站作为集团在中国的官方门户，主要面向企业用户、普通消费者以及部门，旨在提供全面的产品资讯和便捷的在线服务。

网站主要板块包括：

产品中心全面展示了我们所有的产品系列，涵盖笔记本电脑、台式机、服务器、存储设备、网络设备等，以及各式各样的相关配件，品种丰富多样。

2. 解决方案：针对不同行业的数字化转型解决方案

3. 支持服务：提供产品保修查询、驱动程序下载和技术支撑

4. 促销活动：展示最新的促销优惠和折扣信息

5. 企业采购：为大客户提供专属采购通道和服务

特色功能：

在线配置器：允许用户自定义配置个人电脑、工作站等产品

价格比对：展示不同配置产品的价格差异

在线客服：提供实时在线咨询服务

订单追踪：用户可以实时查询订单状态

延保服务：提供各类延长保修和意外保护服务选择

支付方式支持：

主流信用卡（Visa/MasterCard/银联）

支付宝

微信支付

银行转账

配送服务：

全国主要城市次日达

县级以上地区全覆盖

专业安装服务可选





官网还提供企业级服务，包括：

1. 数据中心解决方案

2. 云计算服务

3. 网络安全服务

4. 人工智能解决方案

5. 专业咨询服务

官网为中小企用户设立了专门的商务通道，并且提供了更贴合他们需求的商品及服务套餐。此外，还成立了一支由专业客户经理组成的团队，专门为这些企业量身定制咨询和辅导服务。

用户只需登录官方网站完成会员注册，这样就能获得专属的折扣、积分兑换的权益以及会员专享的服务。此外，官网还设有社区论坛，用户可以在这里交流使用心得，同时还能获得技术方面的帮助。