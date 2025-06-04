二手电脑回收价格一览表

依据市场上普遍的二手电脑配置及回收费用，特为您编制了一张二手电脑回收价格参考列表。请注意，该价格会因电脑的具体配置和实际使用情况而有所变动，因此，在参考时请以回收商的实际报价为准。

1. 笔记本回收价格参考

入门级笔记本电脑，搭载i3处理器，配备4GB内存和128GB固态硬盘，价格区间在300至600元之间。

主流笔记本，搭载i5处理器，配备8GB内存，以及256GB固态硬盘，价格区间在800至1500元之间。

搭载i7处理器的超高性能笔记本，配备16GB内存和512GB固态硬盘，价格区间在1500至3000元之间。

游戏笔记本，搭载i7或i9处理器，内存16GB及以上，配备独立显卡，价格区间在2000至5000元之间。

2. 台式机回收价格参考

办公电脑配置（搭载i3/i5处理器，配备4-8GB内存）：价格区间在200至500元之间。

工作站配置（含高性能CPU、大容量内存、专业级显卡）：价格区间为1500至4000元。

3. Mac电脑回收价格参考

2015至2018年间生产的MacBook Air型号：价格区间在1000至2500元之间。

2016至2019年生产的MacBook Pro型号：价格区间为2500至6000元。

2015至2019年生产的iMac一体机，价格区间在3000至8000元之间。

4. 影响回收价格的主要因素：

电脑的品牌型号

处理器性能

内存容量

硬盘类型和容量

显卡配置

外观成色

功能是否正常

配件是否齐全





建议在回收前做好以下准备：

1. 备份重要数据

2. 恢复出厂设置

3. 清洁机身

4. 准备好电源适配器等配件

5. 提供购买凭证（如有）

请注意，这些价格仅供参考，具体回收价格会根据市场行情的波动而有所变动。因此，建议您向多家回收商进行咨询，以进行比较，并选择一个正规的回收途径。