联想平板所有型号大全

联想，这家在全球范围内享有极高声誉的科技公司，其生产的平板电脑种类丰富多样，从入门级到高端商务型号，一应俱全。在此，我们将为您展示联想平板电脑的主要型号，以便您对联想的产品系列有更为详尽的了解。

1. 联想小新Pad系列价格合理，特别适合学生和家庭用户购买。比如，小新Pad、小新Pad Pro和小新Pad Plus就是几款很受欢迎的型号。小新Pad配备了10.4英寸的屏幕，并采用了骁龙662处理器；至于小新Pad Pro，它拥有11.5英寸的2K屏幕，并且搭载了性能更出色的骁龙730G处理器。

2. 联想Yoga Tab系列这款产品以其独特的设计理念和多样化的功能应用而受到关注。Yoga Tab 13拥有13英寸的大屏幕，并配备了可调节的支架，既能悬挂使用，也能直立操作；另一方面，Yoga Tab 11则更为轻巧便携，非常适合携带用于移动办公。

3. 联想Tab P系列商务旗舰系列表现出色。Tab P11 Pro配备了11.5英寸的OLED屏幕，同时搭载骁龙870处理器；Tab P12 Pro则装备了12.6英寸的AMOLED屏幕，并支持手写笔和键盘操作，定位为高端产品。





4. 联想Legion系列这款游戏平板在性能上表现优异。Legion Y700，一款尺寸为8.8英寸的游戏平板，搭载了骁龙870处理器，支持高刷新率，专为手游爱好者精心设计。

5. 联想M系列这是一款专为初学者设计的平板电脑，其主要功能集中于基础使用。M10 Plus拥有10.3英寸的大屏幕，并配备了联发科的处理器，非常适合用于日常的娱乐和简单的办公任务。

6. 联想ThinkPad系列商务用平板电脑，其显著特点是确保数据安全与提高工作效能。ThinkPad X1 Tablet这款设备，设计有可拆卸的键盘，便于携带，搭载英特尔处理器，非常适合专业人士选用。

联想平板适用于多种用途，包括休闲放松和商务处理，从基础操作到高级专业，应有尽有。消费者可以根据自己的经济条件和实际需求，挑选出最适合自己的型号。