2023年笔记本电脑销量排行榜

2023年，全球笔记本电脑市场发生了明显变动，针对这一现象，我们依据IDC、Gartner等知名机构发布的资料，对其销售状况进行了详尽的排名研究。

【TOP5品牌表现】

联想品牌的市场份额达到了24.3%，位居首位，在商务领域持续领先，此外，其Legion系列游戏本的销量同比提升了18%。

惠普的市场份额已经提升到了21.7%，在这个数字中，Envy系列超薄笔记本电脑的销量占比高达35%，而且在Chromebook教育市场领域，它的表现尤为出色。

戴尔品牌的市占率已达到18.1%，在高端领域，其XPS系列持续占据领先地位，与此同时，Latitude系列在企业采购领域销售表现稳健。

苹果公司新推出的MacBook搭载了M2处理器，这一升级显著促进了产品销量，整体提升了15.6个百分点。其中，MacBook Air的销量尤为突出，它占总销量的比例高达62%。

5. 华硕：ROG玩家国度系列推动9.8%份额，创历史新高

【区域市场特点】

亚太区：增长最快达7.2%，印度市场出现34%爆发式增长

北美：800-1200美元价位段占比提升至41%

欧洲：二合一设备需求上涨19%，微软Surface退居二线

【技术趋势影响】

1. 搭载13代酷睿/锐龙7000机型占总销量73%

2. OLED屏幕渗透率从2022年5%提升至11%





3. 16GB内存成为新标配，占比达68%

4. 1TB SSD选项选择率同比翻倍

【价格带分布】

400-600美元：占比28%（教育市场主力）

800-1200美元：占比39%（最大细分市场）

1500美元以上：占比17%（创作者本增长明显）

【年度爆款机型】

1. MacBook Air M2（全球单款销量冠军）

联想生产的Yoga Slim 7 Pro，是一款性价比非常高的超薄笔记本电脑。

3. 华硕ROG Zephyrus G14（游戏本销量王）

4. 戴尔XPS 13 Plus（高端商务首选）

5. 惠普Victus 16（入门游戏本销量增长210%）

2023年，全球出货总量达到了1.72亿台，相比2022年有所减少，减少了3.8%。据预测，到了2024年，这一数字有望实现增长。