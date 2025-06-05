国内笔记本电脑销量排行

根据最新的市场调查结果，2023年第三季度的我国笔记本电脑销售情况表现出以下几个显著特征：，

联想在市场竞争中一直占据优势，市场份额高达28.6%，稳居行业首位，这一成就主要归功于ThinkPad和拯救者系列产品的热销。

华为逐渐显露头角，市场份额已经攀升到18.3%，位居第二；尤其是MateBook系列，备受众多商界人士的青睐。

惠普在市场份额排名中居第三位，拥有15.2%的比重，特别是其战66系列，其表现尤为显著。

戴尔位居第四，占据了12.8%的市场份额，而且，XPS系列产品一直保持着不错的销售势头。

5. 华硕以9.5%位居第五，ROG游戏本持续热卖

从产品类型来看：

轻薄本销量占比最高，达42%

游戏本占比28%

商务本占比20%

二合一笔记本占10%

价格区间分布：

5000元以下机型占比35%

5000-8000元占比45%

8000元以上占比20%





值得关注的是，OLED屏幕笔记本的销量显著攀升，增长速度竟然达到了三倍之多。同时，16:10比例的屏幕型号在市场上占据了相当大的份额，已经达到了六成。预计在第四季度，特别是在双十一促销活动期间，联想小新、华为MateBook D14等入门级产品将会迎来销售的高峰。