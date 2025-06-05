最新苹果笔记本电脑是哪款

目前，市场上最新上市的苹果笔记本电脑是2023年10月推出的MacBook Pro系列。这个系列包括了14英寸和16英寸两种不同尺寸的型号。这些笔记本电脑都搭载了全新的M3系列芯片，具体有M3、M3 Pro和M3 Max三个不同的版本。在这个系列中，14英寸的MacBook Pro的最低价格是12999元，至于16英寸的型号，它的起售价格则是19999元。

M3系列芯片采用3纳米制程技术制造，性能方面有了明显提升。与M1系列相比，CPU性能大幅增强，最高可提升2.5倍；GPU性能更是实现了质的飞跃，最高可提升至5倍。新款MacBook Pro配备了Liquid视网膜XDR显示屏，同时支持ProMotion自适应刷新率技术，刷新率最高可达120Hz。

在存储配置方面，基础型号搭载了8GB的统一内存和512GB的固态硬盘，而最高配置则可以选择升级到128GB的内存以及8TB的存储空间。另外，这款产品的电池续航能力非常优秀，最长可达22小时。而且，它还支持快速充电技术，仅需30分钟就能将电量充至50%。

新款MacBook Pro在接口配置上相当全面，配备了MagSafe 3充电技术，同时拥有3个Thunderbolt 4接口，还增加了HDMI接口、SDXC卡槽，以及3.5mm耳机插孔。在外壳材质上，它选用了100%的再生铝金属，重量上，14英寸的型号最轻可达1.55公斤，而16英寸的型号则相对较重，重量为2.15公斤。

搭载macOS Sonoma系统的操作系统，支持空间视频拍摄和游戏模式等创新功能。相较前代产品，这款MacBook Pro在性能、显示质量以及能耗比方面都有显著提升，无疑是苹果笔记本系列中最强大的款式。