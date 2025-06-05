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华硕笔记本的价格跨度较大，包括了从基础型号到高端系列，以下列出了一些型号在市场上的大致售价：具体价格如下：。
1. 华硕VivoBook系列（主流轻薄本）：
VivoBook 15：3500-5000元
2. 华硕ZenBook系列（高端轻薄本）：
ZenBook 13：6000-9000元
ZenBook Pro：8000-15000元
3. 华硕TUF Gaming系列（游戏本）：
TUF Gaming F15：5500-8500元
TUF Gaming A15：6000-10000元
4. 华硕ROG系列（高端游戏本）：
ROG Zephyrus G14的定价区间被定在了9000元到16000元之间。
ROG Strix G16：10000-20000元
价格查询建议：
请登录华硕中国官网查阅信息，首先进入网站，找到“产品”栏目，再从下拉菜单中选择“笔记本”，通过这一步骤，您便可以查看官方推荐的零售价格。
在京东、天猫等购物平台上查找相应型号的商品，留意查看不同配置版本的价格，然后进行对比。
您可以去当地的电脑销售店或是华硕品牌的官方店面进行咨询，那里可能会有一些促销活动或是折扣信息。
4. 比价网站：使用比价工具查看历史价格走势
购买注意事项：
笔记本价格会随配置（CPU、内存、硬盘、显卡等）不同而变化
节假日和电商大促期间通常有较大折扣
教育优惠和企业采购可能有额外折扣
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