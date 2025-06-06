华硕笔记本全系列介绍

华硕的笔记本电脑产品线丰富多样，能够满足从基础入门级到高端专业用户的不同需求，具体可细分为以下几大主要系列：

1. 商务办公系列：

ExpertBook系列产品主要服务于企业客户，其设计着重于安全保障和耐用性，配备了TPM 2.0安全芯片，同时，该系列还成功通过了MIL-STD-810H军用标准的严格检验。

ASUSPRO系列：面向中小企业，强调性价比和商务功能

2. 轻薄本系列：

ZenBook系列笔记本，设计极为轻薄，并且配备了名为NumberPad的虚拟数字触控板技术。

VivoBook系列：主流价位轻薄本，提供多彩配色选择

ZenBook Flip系列笔记本电脑：它拥有可旋转的触控屏幕，支持触控操作，还支持手写笔输入。

3. 游戏本系列：

ROG玩家国度：旗舰级游戏本，最高搭载RTX 4090显卡

TUF电竞特工：耐用型游戏本，通过军规测试

ROG Zephyrus，这款轻薄型的游戏笔记本堪称翘楚，它的厚度仅为14.9毫米。

4. 创意设计本：

ProArt创艺国度，专为设计师量身定制，全方位提供对100% DCI-P3色域的全面支持。

ZenBook Pro Duo设计独特，运用了创新的二屏配置，一个是大屏幕，另一个则是ScreenPad Plus辅助屏幕。

5. 特色系列：

Chromebook Flip：谷歌系统笔记本，可变形设计

BR1100：教育专用本，防泼溅键盘设计

各系列产品的配置选择丰富多样，涵盖了从入门级的赛扬处理器到顶级的酷睿i9处理器。内存容量最大可达64GB DDR5，存储方面则兼容PCIe 4.0 SSD。多数型号获得了潘通色彩认证，并且使用了ErgoLift铰链设计，这样的设计旨在提升散热效果。