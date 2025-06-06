1984年，联想集团应运而生，很快崭露头角，成为国际知名的科技企业。总部设在我国首都北京以及美国北卡罗来纳州的罗利市。公司业务范围广泛，涵盖个人电脑、智能设备、数据中心解决方案以及移动通信产品等多个领域。作为一家跨国企业，联想的业务版图已遍布全球180多个国家和地区，员工总数超过六万人。

联想公司起初专注于生产个人电脑，自2005年收购IBM的PC部门后，逐步向国际市场进军。到了2014年，公司继续扩大规模，通过并购IBM的x86服务器业务以及摩托罗拉的移动业务，其在全球市场的地位得到了显著提升。目前，联想已是全球最大的个人电脑生产商，旗下拥有ThinkPad、Yoga、Legion等多个广受欢迎的品牌。

联想不断加大在技术革新领域的研发力度，努力将业务扩展到5G、人工智能、边缘计算等多个尖端技术板块。同时，公司着力构建产业生态圈，通过Lenovo Ventures向初创企业提供资金支持，以此促进整个行业的创新不断向前发展。





近些年，联想加快了向服务导向型转变的脚步，接连推出了智能办公、智能教育等一系列服务产品，致力于为用户打造更为细致周到的服务体验。在此过程中，公司积极倡导可持续发展理念，并向外界郑重承诺，力争在2050年达成零排放的远大目标。

联想，我国企业的佼佼者，在国际舞台上充分彰显了我国企业的创新能力与全球视角。面向未来，联想将坚定不移地追求“智慧联想，服务全球”的宏伟目标，持续加速智能化进程，致力于为全球消费者带来更多价值。