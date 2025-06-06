戴尔电脑售后服务地址

戴尔电脑在我国全面搭建了官方的售后服务体系，若用户想要查找最近的售后服务点，可以采取以下几种方式：

1. 官网查询

进入戴尔中国官网（网址：），向下滚动页面，您会发现“支持”这一栏目。点击该栏目，接着选择“联系支持”，然后点击“寻找服务中心”。随后，您只需输入您所在的城市或地区，系统便会自动为您定位最近的官方维修服务点。

2. 电话查询

请记下戴尔的客服电话：商用产品专线是，家用产品专线则是。根据语音指引操作，一旦接入人工服务，客服人员便会告知您最近的维修服务点。

3. 主要城市服务网点

北京：海淀区中关村大街1号海龙大厦8层

上海：徐汇区漕溪北路41号太平洋数码广场二期5楼

广州：天河区天河路490号颐高数码广场3楼

深圳：福田区华强北路赛格广场5楼

4. 服务时间

戴尔官方服务点的营业时间普遍为每周一至周日，每天早上九点开始，到下午六点结束，不过，某些分店的营业时间可能会有所不同，因此，在前往之前，请先通过电话确认一下具体时间。

5. 注意事项

前往服务网点时请携带购买凭证和机器序列号

建议提前预约维修时间

保修期内请出示有效保修凭证

部分网点提供上门取送服务

6. 特殊服务

戴尔针对企业客户和关键客户，配备了专属的客户经理，客户可以直接与他们取得联系，以便更好地安排所需的服务事务。

7. 国际联保

若您在国外买到了戴尔的电脑，即便在中国，您同样可以享受到保修服务。但前提是，您需要提供完整的购买凭证，还有国际联保的相关资料。