联想集团拥有的一家官方电商平台，名为乐呗商城。该平台主要经营联想品牌及其生态链内的各类产品。这些产品涵盖了联想的笔记本、台式机、平板、手机以及智能家居设备等一系列。同时，商城还供应相关配件和增值服务。

在联想的乐呗商城，消费者可以挑选到联想最新发布的众多科技新品，比如ThinkPad商务笔记本、Yoga超薄笔记本、Legion游戏笔记本等众多系列。商城经常举行各类限时优惠活动，涵盖新品首发、旧机换新、分期付款等多种购物优惠形式。

商城不仅售卖各种硬件设备，而且也推出了软件服务和技术支持。顾客可以在此选购正版Office办公软件、杀毒软件等产品，此外，还能获得延长保修期和专业的技术咨询服务。





联想乐呗商城的一大亮点在于其完善的会员体系。一旦注册成为会员，消费者即可享受到专属折扣、积分兑换礼品以及新品试用等丰富福利。此外，商城还特别开辟了企业采购专区，针对企业采购需求提供定制化解决方案和批量购买优惠。

在售后服务方面，联想乐呗商城依托联想覆盖全国的客服体系，提供了七天无理由退货或换货、一年保修等众多服务保证。消费者可轻松在商城上查询保修详情，并且可以预约技术人员上门进行维修服务。

消费者如需购买联想正品，可至联想乐呗商城选购，该平台确保商品品质和售后支持。同时，商城还会不定期举办粉丝活动，增进与用户的互动与沟通。