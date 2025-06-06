为什么天选3口碑那么差

华硕品牌下的天选3游戏笔记本在上市后，不幸地受到了众多消极的评价，这些不满主要集中在以下几个核心问题上：

首先需要解决的是散热问题。众多用户在长时间游戏时发现，设备温度攀升明显，进而引发降频问题，严重影响了游戏体验。散热设计上的不足显而易见，而且风扇运转时噪音较大。

其次是关于屏幕的问题。有一些批次的产品出现了漏光和色彩准确度偏差等问题。尽管官方宣称这是高色域屏幕，但实际表现与宣传内容并不相符。这种情况对于需要精确色彩的设计师来说，影响是比较大的。

第三点指出产品质量控制不稳定。根据用户反馈，相同配置的机型在性能上存在较大差异，有些产品在制造上存在缺陷，例如键盘容易松动、触控板表面不平整等问题。





售后服务常常受到不满的指责。不少消费者抱怨售后服务响应迟缓，维修时间过长，某些地区的服务网点分布稀疏。对于遇到产品质量问题的用户，他们的售后体验往往不佳。

定价策略遭到了人们的怀疑。与同类配置的竞品相比，天选3的价格优势并不突出，再加上之前提到的问题，其性价比受到了极大的影响。

值得关注的是，这些问题并非普遍存在，然而一旦负面口碑形成，便会引发一系列连锁反应。华硕在后续通过BIOS的更新和硬件的改进做出了一些补救措施，但之前积累的负面评价已经对品牌的形象造成了损害。