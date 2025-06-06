笔记本市场占有率排名

2023年的全球笔记本市场占有率最新统计表明，联想以24.7%的份额稳居首位，这一成绩使得联想连续六年位居全球市场之巅。得益于ThinkPad和Yoga系列在商务及消费领域的双重优势，联想在亚太和欧洲市场的表现尤为突出。

惠普占据了21.8%的市场份额，排名第二。在北美和拉美地区，惠普的中低端机型颇受欢迎。Pavilion和Envy系列持续畅销，而在教育领域，惠普的Chromebook出货量也在稳步上升。

戴尔的市场份额达到了17.2%，位列第三，这主要归功于它在企业市场的深入耕耘。其XPS和Precision系列在高端商务以及专业创作领域扮演着关键角色，尤其在北美和欧洲市场，表现尤为抢眼。

苹果占据了10.5%的市场份额，排名第四，然而，它的MacBook系列的平均售价却明显高于其他品牌。在高端市场，苹果的地位依然坚不可摧，尤其是在创意工作者和学生的心中，它的品牌影响力依然强大。





华硕的市场份额为7.3%，位列第五，其ROG和ZenBook两大系列在游戏笔记本和超轻薄笔记本的细分市场中均表现出色。紧随其后的是宏碁，其市场份额为6.5%，主要得益于Swift和Predator系列在特定市场的良好表现。

其他品牌共同占据了12%的市场比例，这其中包括了如小米、华为等新兴力量，还有三星、LG等来自韩国的厂商。尽管这些品牌在整体市场份额上并未占据领先地位，但它们在某些区域市场或特定用户群体中展现出了显著的竞争力。

亚太地区在全球笔记本销量中占据了42%的份额，北美地区占比28%，欧洲地区占20%，而其他地区共同贡献了10%。展望未来数年，随着远程办公和混合办公模式的日益流行，商务笔记本市场有望持续稳步增长，与此同时，游戏笔记本和专业设计笔记本的需求也将保持较高水平。