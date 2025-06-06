华为平板电脑10寸报价

华为在市场上销售的10英寸平板电脑主要有MatePad和畅享平板两大系列，这两大系列中不同型号的价格相差较大。以MatePad为例，其10.4英寸型号的起售价约为1799元，搭载了麒麟820芯片；而MatePad Pro的10.8英寸型号起售价则是3499元，采用了骁龙870芯片。至于畅享平板2的10.1英寸型号，它的售价比较合理，起始价格只要899元。

MatePad 10.4英寸2022版配置了4GB内存和64GB存储，WiFi版售价为1799元，LTE版则是2099元；若选择6GB内存和128GB存储的WiFi版，价格将升至2299元。该设备拥有一块2K分辨率的全面屏，还配备了四个扬声器，并且支持华为M-Pencil手写笔的使用。

MatePad Pro 10.8英寸2021年款有标准版和悦动版两种型号可选，标准版分为6+128GB WiFi版和LTE版，WiFi版售价3499元，LTE版则是3899元；悦动版搭载了骁龙870处理器，8+128GB WiFi版的价格为3799元。同时，该机型还拥有120Hz的高刷新率屏幕和40W的快速充电功能。

畅享平板2的10.1英寸型号配备麒麟710A芯片，设有4GB+64GB和4GB+128GB两种存储配置，前者定价899元，后者则是1099元。该设备配备了1920×1200分辨率的显示屏，并且能够使用华为自研的Histen音效技术。

选购建议：





1. 预算有限可选择畅享平板2

2. 追求性价比推荐MatePad 10.4

3. 需要高性能可选MatePad Pro

4. 建议关注华为商城和京东的促销活动

5. 教育用户可享受学生优惠