华硕官方设立的驱动程序下载平台，就是华硕的驱动官方网站。用户可以在此下载包括驱动程序、固件和工具软件在内的各类资源。一般情况下，官网的网址是，或者您还可以通过访问华硕官网的“服务支持”板块来访问。

华硕驱动官网的主要功能包括：

驱动程序下载服务包括主板、显卡、笔记本、台式机、显示器等多种硬件，对全线产品提供全面的驱动程序支持。

BIOS或UEFI的更新：为您的电脑主板及笔记本提供最新的BIOS固件版本。

您可以尝试下载一些实用工具，比如华硕提供的系统检测软件、AI Suite等，这些程序都十分有用。

4. 使用手册下载：产品说明书和用户指南

5. 常见问题解答：针对各类产品的使用问题提供解决方案

使用华硕驱动官网的步骤：

1. 通过产品型号搜索：输入具体产品型号或选择产品分类

在选择操作系统版本的过程中，必须考虑到电脑上所安装的Windows或Linux的具体型号，然后据此挑选匹配的驱动软件。

3. 下载所需驱动：建议按发布日期排序，下载最新版本

4. 安装驱动程序：下载完成后运行安装程序

注意事项：





推荐您优先使用“ASUS Support Center”这款自动检测工具，它能够自动识别您的设备，并且协助您下载匹配的驱动软件。

重要驱动更新前建议备份当前系统

下载时注意核对驱动版本与设备型号的匹配性

遇到问题可以参考官网的FAQ或联系在线客服

对于无法确定产品型号的用户，官网提供了产品识别指南：

1. 笔记本底部或电池仓内的标签

2. 台式机主板上的型号印刷

3. 产品包装盒或购买发票上的信息

4. 通过系统信息工具查询

华硕官网提供了邮件订阅服务，用户注册后即可获得重要驱动程序的更新资讯。同时，官网为企业用户特别开辟了B2B支持通道，该通道支持批量下载，并提供技术支持等服务。