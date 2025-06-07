十大杂牌平板电脑排名

在选购平板电脑的过程中，大部分消费者更愿意挑选那些耳熟能详的品牌产品，但市场上也不乏一些价格实惠的非主流品牌平板。为此，我们特此为您整理了2023年度十大非主流品牌平板电脑的排名，以供那些预算有限的朋友们作为参考。

EZpad Jumper是一款尺寸为10.1英寸的平板电脑，它的配置相当全面，配备了Intel处理器，并且运行Windows系统，非常适合完成一些基本的办公工作。这样的配置，价格大概在500元左右。

Teclast P80X这款设备，它装备了八核处理器，拥有8英寸的IPS屏幕，操作起来流畅无比，其价格大概在400元左右。

Onda M6是一款备受好评的8英寸平板，以其高性价比脱颖而出。它配备了MTK处理器，并运行安卓操作系统。这款平板的市场价格大约在350元左右。

4. Chuwi HiPad选用金属材质打造机身，搭载了10.1英寸的高清触控屏幕，支持4G网络连接，其市场售价大概在600元上下。

5. AllDocube iPlay20，配备8.4英寸显示屏，内置容量达6100mAh的大容量电池，续航表现相当优秀，价格大概在450元左右。

Cube iWork10平板，屏幕大小为10.1英寸，支持触控笔书写，运行Windows系统，售价大概在700元左右。

BMAX MaxPad I8，搭载了一块8英寸的IPS屏幕，机身设计轻薄，携带方便，既适合阅读又便于观看视频，其价格大概在300元左右。

Ramos i11Pro，这款尺寸为11.6英寸的大屏平板，其机身以金属为材，观看剧集体验极佳，而且其售价大致在550元左右。

9. 这款名为Kingzone K10的设备，配备了一个10.1英寸的全贴合显示屏，支持双4G通话功能，其价格大概在500元上下。

PIPO W11是款面向初学者的Windows平板，配置足以满足日常使用，而且售价相当实惠，起步价只需299元。

这类杂牌平板虽然在品牌知名度上不如苹果、三星等知名大厂，但在性价比方面却展现出了明显优势。购买时，建议走正规渠道，同时要关注产品的具体配置以及售后服务条款。