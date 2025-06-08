联想，一个享誉全球的电脑品牌，其笔记本系列拥有超过三十年的历史。自1992年推出首台笔记本电脑以来，联想的笔记本产品不断进行技术升级和产品更新。

联想的ThinkPad系列是商务笔记本中的佼佼者。自1992年ThinkPad 700C首次亮相，其黑色外壳和红色指点杆设计便成为标志。2005年，联想收购了IBM的PC业务，随后ThinkPad T系列晋升为商务领域的领军产品，其中T60首次采用了镁合金制成的防滚架设计。2012年问世的ThinkPad X1 Carbon首次运用了碳纤维材料，成功地将14英寸的屏幕安置在了13英寸的机身内。

Ideapad系列针对消费者市场，于2008年推出了它的首款产品。Y系列产品着重于游戏性能，2013年推出的Y510P首次采用了双显卡的设计。小新系列因其高性价比而闻名，2020年发布的小新Pro 13搭载了2.5K分辨率的屏幕和超窄边框的设计。Yoga系列则开创了翻转本的新形态，2012年推出的第一代Yoga 13实现了360度的自由翻转。





拯救者系列定位为专业电竞笔记本，2017年推出的Y720型号首次引入了红色背光键盘设计。到了2020年，拯救者R7000P笔记本搭载了AMD处理器，成为市场上首款采用锐龙平台的游戏笔记本。再至2022年，拯救者Y9000X以轻薄游戏本为卖点，其厚度仅为16.9毫米。

在技术领域，联想笔记本电脑推动了多项行业规范的发展：2008年，它首次采用了杜比音效技术；2013年，它推出了首款具备触摸屏功能的高性能超极本；2016年，它在全球范围内率先推出了可折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold；到了2021年，它又推出了首款采用16:10比例屏幕设计的笔记本电脑。

联想的笔记本产品线涵盖了从基础到高端的全系列配置，其年度销量连续多年稳居全球首位。ThinkPad凭借其坚固耐用的品质赢得了广泛认可，累计销售量已突破1.5亿台。随着ARM架构处理器和折叠屏技术的日益成熟，联想正致力于开发新一代的笔记本电脑形态。