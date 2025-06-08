thinkpad全型号列表

联想公司所拥有的ThinkPad品牌，是广为人知的商用笔记本电脑系列。自IBM时代开始，它就因结实耐用的特性以及卓越的键盘手感而受到好评。以下是ThinkPad各个主要系列及其代表型号的详细介绍：

1. X系列（极致便携）：

X1 Carbon：第1代至第10代

X1 Yoga：可翻转二合一机型

X13：13.3英寸标准商务本

X280/X390/X13 Gen 1-3

2. T系列（主流商务）：

T14/T14s：14英寸标准商务本

T15/T15p：15.6英寸大屏机型

T480/T490/T14 Gen1-3

3. P系列（移动工作站）：

P15/P17：高性能工作站

P1/X1 Extreme：轻薄工作站

P52/P53/P15v

4. L系列（经济型商务）：

L13/L14：入门级商务本

L15：15.6英寸经济机型

5. E系列（消费级商务）：

E14/E15：主流消费级

E480/E490/E14 Gen1-3

6. 其他特别型号：

ThinkPad 25周年纪念版

ThinkPad T25

ThinkPad X1 Fold可折叠笔记本

每个系列都配备了Intel和AMD两种处理器的不同版本，部分型号还特别增加了触摸屏选项。ThinkPad系列的产品通常以字母和数字的组合作为名称，数字越大，通常代表其技术更先进。而且，产品名称的末尾可能会有后缀，比如s代表轻薄，p代表性能等不同特点。