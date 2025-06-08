苹果的笔记本产品价格跨度较广，涵盖了从基础型号到高端专业型号，价格差异显著。目前，在官网上，MacBook Air系列中，搭载M1处理器的机型，其起步价格是7999元，内存配置为8GB，硬盘容量为256GB；而采用M2处理器的机型，起步价格提升至8999元，同样提供8GB内存和256GB的存储容量。MacBook Pro系列定价较高，其中14英寸版本起步价是12999元，内置M3芯片、8GB内存和512GB存储；而16英寸版本价格更高，起售价达到19999元，采用更强劲的M3 Max芯片、36GB内存以及1TB存储空间。

教育类产品在售价上通常比普通版本便宜800到2000元。以MacBook Air M1为例，它的教育版售价设定为7199元；而MacBook Pro 14英寸的教育优惠价则是11999元。若是通过第三方经销商购买，价格往往可以比官方店铺低5%到10%，但消费者在购买时还需留意产品是否为翻新或展示机。

在二手市场上，商品价格波动较大，以2020年款的M1 MacBook Air为例，只要外观保持良好，其售价大致介于4000至5000元之间；而对于2019年款配备Intel处理器的MacBook Pro，价格则从5000元到7000元不等。苹果官方对翻新产品进行定价时，价格一般是在原装新机的基础上实施八折至八点五折的优惠，并且额外提供为期一年的保修服务。

购买时需留意芯片的具体类型，诸如M1、M2或者M3等。同时，还需关注内存的大小，可供选择的包括8GB、16GB和24GB。另外，也要注意SSD的存储量，可供选择的有256GB、512GB和1TB。依据专家的建议，我们应当选用至少16GB的内存。至于视频剪辑这类特定需求，存储容量最好超过512GB。