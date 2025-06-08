联想笔记本维修中心电话

联想推出的笔记本电脑维修服务遍布全国各地，并依托专业的售后技术团队。若需查找各维修中心的联系方式，您可登录联想官方网站查询，亦或直接拨打客服电话进行咨询。以下列出几种获取维修中心电话的方法：

1. 联想官网查询

访问联想中国的官方网站（网址：），向下滚动网页，您会发现“服务与支持”这个栏目。点击该栏目后，继续选择“服务网点查询”这一功能。随后，您只需要输入您当前所在的城市或区域名称，系统便会立即展示该区域内联想官方认证维修点的具体地址和联系方式。

2. 联想客服热线

请拨打联想官方客服热线，号码是，这是一条专门为笔记本服务设立的电话专线。按照电话中的语音提示，您需要按照指示操作，选择所需的服务内容，随后客服人员会向您告知最近的维修服务点在哪里。

3. 联想服务微信公众号

关注“联想服务”的官方微信公众号，您只需在菜单里寻找“网点查询”这一选项，利用这个功能，您就能轻松找到周边的维修站点以及他们的联系方式。

4. 购买凭证查询

购买商品时，我们一般会在保修卡或产品说明书上查找到附近的维修站点电话，您只需拨打这个电话，便可直接获得所需帮助。

维修注意事项：

建议先电话预约，避免排队等待

前往维修时请携带购买凭证和保修卡

非官方维修点可能使用非原厂配件

联想提供上门服务，部分地区需额外收费

联想笔记本保修政策：

整机保修1年

主要部件保修2年

电池保修1年

预装软件保修1年

若您需要获取更详尽的维修指南或特殊服务信息，可直接联络您所在区域的联想官方指定维修机构进行咨询。联想在中国已设立了超过一千家服务站点，这些站点遍布全国，对绝大多数县级及以上城市实现了全面覆盖，确保能为消费者提供快速且专业的售后服务。