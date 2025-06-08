华硕服务中心维修价目表

华硕的客服中心提供专业的电脑维修服务，以下列出了一些常见的维修项目及其参考价格，但请注意，实际费用需以服务中心的具体报价为准。

主板维修：

主板检测费：100-200元

主板芯片级维修：400-800元

主板更换（不含配件费用）：200-400元

屏幕维修：

显示屏检测费：免费

14寸以下屏幕更换：600-1200元

15.6寸屏幕更换：800-1500元

电池维修：

电池检测：免费

普通电池更换：400-800元

高容量电池更换：600-1200元

键盘维修：

键盘检测：免费

普通键盘更换：300-600元

背光键盘更换：500-900元

其他维修项目：

系统重装：100-200元

数据恢复：300-1000元（视难度而定）

散热系统清洁：80-150元

风扇更换：200-400元

注意事项：





此价格仅供参考，具体维修费用可能会根据机型、损坏程度等因素有所差异。

2. 保修期内的产品在非人为损坏情况下可享受免费维修

3. 建议提前电话预约维修服务

4. 维修前请备份重要数据