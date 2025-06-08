华硕服务中心维修价目表

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华硕的客服中心提供专业的电脑维修服务，以下列出了一些常见的维修项目及其参考价格，但请注意，实际费用需以服务中心的具体报价为准。
主板维修：
主板检测费：100-200元
主板芯片级维修：400-800元
主板更换（不含配件费用）：200-400元
屏幕维修：
显示屏检测费：免费
14寸以下屏幕更换：600-1200元
15.6寸屏幕更换：800-1500元
电池维修：
电池检测：免费
普通电池更换：400-800元
高容量电池更换：600-1200元
键盘维修：
键盘检测：免费
普通键盘更换：300-600元
背光键盘更换：500-900元
其他维修项目：
系统重装：100-200元
数据恢复：300-1000元（视难度而定）
散热系统清洁：80-150元
风扇更换：200-400元
注意事项：
此价格仅供参考，具体维修费用可能会根据机型、损坏程度等因素有所差异。
2. 保修期内的产品在非人为损坏情况下可享受免费维修
3. 建议提前电话预约维修服务
4. 维修前请备份重要数据
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