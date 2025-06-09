台式联想电脑多少钱一台

联想的台式电脑定价分为三个等级：初级、主流以及高级。初级型号的售价大约在2000到4000元之间，通常搭载Intel的赛扬或奔腾处理器，内存容量为4GB，固态硬盘的存储空间为256GB。这样的配置足以应对日常办公和基础使用需求。

常见的台式电脑主流型号价格大约在4000到8000元，它们一般配备Intel的i3或i5处理器，拥有8GB的内存，同时组合了256GB的固态硬盘和1TB的机械硬盘，此外还装有GTX 1650独立显卡。这样的配置足以满足大多数家庭在娱乐和轻度游戏上的需求。

这类高端游戏机与工作站产品售价通常介于8000至15000元，有时价格还会超出这个范围。这些设备均搭载了Intel的i7或i9系列处理器，内存配置最低为16GB。在存储方面，一般采用512GB的固态硬盘与2TB的机械硬盘相搭配。另外，它们还配备了性能卓越的显卡，例如RTX 3060或3070型号。这样的配置非常适合进行专业设计、视频剪辑以及大型游戏。





联想ThinkCentre商用台式机的售价介于3000至6000元之间，而Legion游戏主机的价格则从6000元到15000元不等。价格会因处理器、内存、硬盘、显卡等配置的不同而有所变动。在购买时，请留意京东、天猫等电商平台上的促销活动，这些平台通常会有200到500元的优惠折扣。

联想近期推出的台式机产品，每年九月都会进行升级，配备有最新的处理器和显卡。联想提供的售后服务质量上乘，整机可享受三年的保修保障，关键部件则提供两年的保修，而且，遍布全国的超过两千家服务网点都能提供维修支持。