thinkpad t450

2015年，联想推出了14英寸的商用笔记本ThinkPad T450，它是T系列中的中端型号。作为T440的升级版，T450继承了ThinkPad品牌的坚固和耐用的特性，并在多个方面进行了优化和升级。

T450在硬件配置上配备了第五代英特尔酷睿i3/i5/i7处理器，该处理器基于Broadwell架构设计。它的内存容量最高可达16GB DDR3。在存储选项上，用户可以选择500GB至1TB的机械硬盘，亦或是128GB至512GB的SSD固态硬盘。部分型号还支持双硬盘的配置。可供挑选的显卡有两种类型，分别是集成显卡以及NVIDIA GeForce 940M独立显卡。

屏幕的尺寸为14英寸，可供选择的分辨率有1366×768和1920×1080两种。在键盘设计上，进行了优化处理，按键行程达到了1.8毫米。同时，依然保留了ThinkPad品牌特有的小红点（TrackPoint）和三键触控板。与上一代产品相比，T450又恢复了实体鼠标按键的设计，这样的改变有效地解决了T440在触控板设计上造成的不便问题。

T450的接口种类繁多，其中包括三个USB 3.0接口。值得一提的是，即便机器处于关闭状态，其中的一个USB接口依然可以为设备供电充电。此外，它还配备了mini DisplayPort、VGA接口、RJ-45网线接口，以及SD读卡器。而且，它还集成了具备耳机和麦克风功能的接口。该设备在网络连接方面，支持符合802.11ac标准的Wi-Fi以及蓝牙4.0技术，部分型号还额外增加了4G LTE模块的功能。





T450的电池配置十分引人关注，其采用了别具一格的桥式设计。内部配备了三芯电池，且支持拆卸，用户可根据需求自由选择三芯或六芯的组合。这样的设计让机器的续航能力达到了惊人的17小时。此外，该机的重量大约在1.59kg左右，厚度仅为21mm，其便携性在商务笔记本中尤为突出。

T450在安全性能方面有所保障，其内部搭载了TPM安全芯片，并且加入了指纹识别功能。此外，用户还可以自行选择是否安装非接触式智能卡读卡器。这些配置均能满足企业对安全性能的高标准需求。再者，该设备的外壳结构已经按照MIL-STD-810G军用标准进行了严格测试，具备了优异的抗冲击和防尘能力。

在设计扩展功能方面，T450沿袭了ThinkPad一贯的扩展坞接口设计，这使得用户能够轻松地连接ThinkPad的专业扩展坞。通过这种方式，用户能够实现多屏幕显示，并且连接更多的外部设备。另外，T450的内存和硬盘都支持用户自行升级，整体上，其维护性能相当出色。

ThinkPad T450是一款专为商务人士设计的笔记本电脑，它在性能、便携性以及耐用性方面都表现得相当平衡。尽管这款产品已经停止生产，但在二手市场上，它依然颇受商务人士的喜爱。尤其是对于那些非常注重键盘触感和产品稳定性的用户，ThinkPad T450更是他们心目中的首选。