旧笔记本电脑回收价格是多少

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旧电脑回收的费用一般介于100至2000元之间，这一价格会因以下几项重要因素而有所不同：
1. 品牌和型号
知名品牌诸如联想、戴尔、惠普的回收费用通常比二线品牌要高。像ThinkPad系列商用笔记本、MacBook等高端型号，其保值能力相对较强。比如：
2015款MacBook Pro：800-1500元
2018年型号的ThinkPad X1 Carbon，价格区间在1200至2000元之间。
2016款联想小新：300-500元
2. 配置参数
处理器、内存和硬盘是主要定价标准：
i5/i7四代以上CPU比i3或老款高200-500元
8GB内存比4GB机型贵100-300元
256GB固态硬盘比机械硬盘贵150-400元
3. 成色评估标准
回收商会按ABCD分级：
A级（95新）：无划痕，功能完好 +30%
B级（85新）：轻微使用痕迹 +15%
C级（工作机）：明显磨损 基准价
D级（故障机）：需维修 -50%
4. 市场行情变化
每年三月至四月，企业更换设备期间，价格普遍上涨百分之十；到了九月，学生购买高峰期，价格则下降百分之五。目前，市场上主流的回收渠道给出的报价是：
线上平台（爱回收等）：报价透明但低8%
电脑城实体店：可议价5-10%
个人转卖：价格最高但周期长
5. 增值技巧
保留原装电源+200元
提供购买凭证+100元
恢复出厂设置+50元
成套配件（鼠标/包）+80元
注意事项：
1. 彻底清除个人数据（建议使用DBAN工具）
2. 比价至少3家回收商
3. 故障机建议拆卖零件（屏幕/主板更值钱）
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