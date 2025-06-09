戴尔5560上市时间

戴尔5560笔记本，是戴尔公司推出的一款中高端商务笔记本产品，主要面向企业用户和专业人士。根据公开信息，这款笔记本在2021年第二季度开始了批量生产，并于同年6月正式在全球市场开始销售。不同地区的商品上市时间存在差异：北美地区在2021年6月15日先行上市，我国市场则比北美晚大约两周，从2021年月底开始，商品将逐步投放市场。

该机型搭载的是英特尔当时最新发布的第11代酷睿处理器，型号为i7-1185G7，配备16GB内存，硬盘选用1TB容量的PCIe固态硬盘。屏幕尺寸为15.6英寸，采用FHD IPS技术，色域覆盖达到100%的sRGB，此外，用户还可选配支持触摸功能的版本。戴尔5560是一款面向商务领域的笔记本电脑，它承袭了Latitude系列在可靠性设计方面的优点，顺利通过了MIL-STD-810G军用标准的严格考验，并且还配备了指纹识别功能以及智能卡读卡器等安全防护设施。





从产品定位来看，5560已经取代了前一代的5500系列。其显著特点包括机身变得更轻更薄（重量降低了约8%），增加了雷电4接口，同时电池的耐用性也有所增强。在产品刚上市时，官方建议的最低零售价为999美元，而国内市场的最低售价约为6999元。

根据戴尔产品更新的惯例进行推算，5560型号的预计使用寿命将延续至2023年初，届时将会有5570系列的新产品接替其位置。不过，由于供应链等一些因素的约束，部分销售渠道可能还会继续销售5560型号的存货。在购买时，消费者需注意查看产品的生产时间以及保修信息。