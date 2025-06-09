神舟电脑售后服务网点查询

要查询神舟电脑售后服务网点，可以通过以下途径进行查找：

1. 官方网站查询

访问神舟电脑的官方网站，网址是。在首页上，您需要点击“服务支持”或者“售后服务”这两个选项之一。进入相关页面后，请选择“服务网点查询”这个功能。您可以通过输入您所在的省市名称，或者邮政编码，来查找您周围的服务网点信息。

2. 官方客服热线

请致电神舟电脑的客服热线：，按照语音提示选择人工服务，告诉客服您所处的城市或区域，就能获得最近的售后服务站点及其联系方式。

3. 微信服务号

关注“神舟电脑”的官方微信公众号，点击菜单中的“服务”选项，接着选择“网点查询”，通过这一操作，您便能了解到遍布全国的售后服务网点的具体分布情况。

4. 第三方地图平台





在百度地图、高德地图等导航软件中，若您输入“神舟电脑售后服务”或“神舟电脑维修”，便能够查看到周边服务点的准确位置，以及消费者们提供的评价信息。

5. 电商平台查询

在京东、天猫等知名电商平台选购的神舟电脑，消费者可于订单详情页查看推荐的售后服务网点相关信息。

查询时，务必携带产品型号、购买凭证等必要资料。注意，部分服务点可能需要您提前预约。神舟电脑在众多城市都设立了官方授权的服务中心，这些服务中心可为顾客提供硬件维修、系统调试和产品检测等一系列专业服务。

偏远地区的用户需留意，神舟电脑提供邮寄维修服务，具体操作流程可咨询官方客服。此外，建议您定期访问官方网站，留意网点变动消息，因为部分网点可能因装修等因素，会临时调整服务的时间和地点。