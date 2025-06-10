联想推出的ThinkPad T400商用笔记本电脑颇受欢迎，自2008年投放市场以来，便在ThinkPad T系列中脱颖而出。该笔记本继承了ThinkPad系列一贯的坚固耐用设计，配备了14.1英寸的屏幕，用户可选择1280×800和1440×900两种分辨率。该设备主体以碳纤维和镁合金为主要构建材料，整体重量仅为2.3公斤，厚度精确调节，保持在33毫米左右。

T400型号的电脑配备了英特尔酷睿2双核处理器，用户可在2.26GHz至2.8GHz的频率区间内自由挑选。另外，该机器还装备了Intel GM45芯片组。在内存方面，它最高可支持8GB的DDR3内存。至于存储设备，用户可选160GB至320GB的机械硬盘，亦或64GB的固态硬盘。该设备在显卡配置上，搭载了Intel GMA 4500MHD集成显卡，亦或是ATI Mobility Radeon HD 3470独立显卡，并且能够实现双显卡之间的灵活切换。

T400的接口配置非常丰富，其中包含三个USB 2.0接口，并且能够实现VGA信号的输出。此外，它还设有ExpressCard插槽、智能卡读取功能、以太网端口、调制解调器接口以及耳机麦克风插孔。在无线连接功能上，它能够适配802.11a/b/g/n的WiFi标准，同时支持蓝牙2.0技术。至于安全配置，T400配备了指纹识别功能，并配备了TPM安全芯片，此外，其键盘设计还具备防溅水特性。

ThinkPad T400所配的6芯电池大概可以支持4到5个小时的电力使用，而如果更换成9芯电池，续航能力可以达到7到8个小时。这款笔记本在出厂时已经安装了Windows Vista或Windows 7操作系统，而且还可以升级到更高级别的操作系统。

T400凭借其出色的键盘触感、稳定的性能表现以及出色的耐用性，赢得了商务人士的青睐，成为那个时代最受欢迎的笔记本电脑之一。尽管它早已停产，但仍有大量用户持续使用这款经典的笔记本型号。