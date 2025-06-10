联想e430笔记本参数

联想在2012年推出了ThinkPad E430系列商用笔记本电脑，该型号笔记本采用了14英寸的屏幕，其分辨率达到了1366×768。这款笔记本搭载了英特尔发布的第三代酷睿处理器，用户可以选择i3-3110M、i5-3210M或者i7-3520M等不同版本，这些版本的处理器的频率分别为2.4GHz、2.5GHz以及2.9GHz。

这款设备在内存扩展上最高支持8GB的DDR3内存，然而其标准配置仅为4GB。在存储方面，用户可以选择配备500GB或1TB的机械硬盘，转速为5400转每分钟，而且部分高端型号还支持额外安装128GB的固态硬盘。在显卡配置上，我们采用了NVIDIA GeForce GT 630M独立显卡，其显存容量达到了1GB。此外，还配备了英特尔的HD 4000核显。这两个显卡之间可以互相切换，灵活运用。





该设备配备了两个USB 3.0接口，一个USB 2.0接口，VGA接口，HDMI接口，以及RJ45网线接口。此外，还附赠了一个四合一读卡器。而且，它支持802.11b/g/n Wi-Fi和蓝牙4.0技术，能够实现无线连接。此外，该设备内部配备了一款720p分辨率的高清摄像头，以及立体声扬声器。同时，它采用了6芯锂电池，续航能力相当不错，大概可以使用5到6个小时。

机身尺寸分别是339毫米、239毫米和31.8毫米，重量大约是2.19千克。外观上，它继承了ThinkPad一贯的黑色经典设计。键盘具备了防泼溅功能，同时配备了TrackPoint小红点导航系统。系统内置了Windows 7 Professional操作系统，而且部分型号支持升级到Windows 8。这款产品专为商务办公环境设计，继承了ThinkPad系列所强调的稳定与耐用的优良特性。