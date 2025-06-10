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联想笔记本价格表一览

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联想生产的笔记本，其价格因配置和型号的不同而存在较大差异。以下列举了几款热门笔记本系列的参考售价，这些价格均以人民币计算：

1. 轻薄本系列

IdeaPad 14 锐龙版：2699-3499元

IdeaPad 15 酷睿版：3299-4499元

Yoga Air 14s：6599-8999元

Yoga Pro 14s：7999-11999元

2. 游戏本系列

拯救者R7000：5499-7299元

拯救者R9000P：7999-9999元

3. 商务本系列

ThinkPad E14：3999-5999元

联想笔记本价格表一览


ThinkPad X1 Carbon的售价区间为8999元至15999元。

ThinkPad P15v：7999-12999元

4. 创意本系列

Yoga 27一体机：6999-11999元

小新Pro 16：5499-7999元

ThinkBook 16p：7999-10999元

选购产品时需留意，价格会因促销活动、配置的改进以及地域差异等多种因素而出现波动。请密切关注官方商城及授权经销商公布的最新价格信息，并对比不同平台上的促销活动。一般情况下，联想笔记本提供多种配置选项，包括内存、硬盘、显卡等，这些升级选项将直接影响最终的售价。

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